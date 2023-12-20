Sahtekarlık ortaya çıktı! Ertuğrul Özkök'ten Fatih Altaylı'ya yıkama yağlama seansı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

28 Şubat zulmünün emir kulu tetikçisi Ertuğrul Özkök, bir diğer 28 Şubat tetikçisi Fatih Altaylı'yı cilalamak için utanmadan sıkılmadan yalan söyledi.

Özkök "Türkiye’de devlet medyası dönemini kapatan selfie" ifadelerini kullandığı yazısında sahtekarlığına Youtube'ı alet etti.

İçerik üreticileri için düzenlenen etkinlik için İstanbul'a gelen YouTube Başkan Yardımcısı Pedro Pina'nın geliş amacının Fatih Altaylı ile özel bir görüşme yapmak olduğu yalanını uydurarak sahtekarlık yapan Özkök Özkök'ün yazısında, “Pina’nın geliş amacı Fatih Altaylı ile özel bir görüşme yapmaktı ve bu görüşme 18 Ekim günü Peninsula Otel’de yapıldı. Bu konuları yakından izleyen bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bu görüşme ve bu selfie, Türkiye medyasında yeni bir dönemin başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.



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Özkök'ün sahtekarlığı böyle ifşa oldu

Pedro Pina ile YouTube Türkiye Yöneticisi Timur Altop'un katıldığı etkinliğe içerik üreticisi olarak katılım sağlayan Hakkı Alkan'ın sahip olduğu ShiftDelete.Net'te yer alan haber Fatih Altaylı'yı yıkayıp yağlayan Ertuğrul Özkök'ün sahtekarlığını böyle ifşa etti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, bugün Türkiye’de düzenlediği festival etkinliğinde içerik üreticilerini buluşturdu. Ünlü YouTuber’ların katılım sağladığı bu etkinlikte şirket, bir takım yeni araçlarından bahsetti. Bununla beraber YouTube Türkiye Yöneticisi, Filistin’de yaşanan üzücü olaylara da değindi.

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan‘ın da içerik üreticisi olarak katılım sağladığı YouTube etkinliğinde sahne alan YouTube Türkiye Yöneticisi Timur Altop ve bölgemizden sorumlu Başkan Yardımcısı Pedro Pina, Filistin ve İsrail arasındaki acı olaylar hakkında düşüncelerini paylaştı. İkili, iki ülke arasında yaşananlar için üzüntü duyduklarını dile getirdi.