Sahtekârlara karşı tedbirli olun

Akit Ekonomi

Özellikle merdiven altı firmaların sosyal güvenliğe dayalı açıkları dolandırıcıların iştahını kabartıyor.

Bu yolla nemalanmak isteyenler, Ankara kodlu ( 0 312) telefonlarla firmaları Çalışma Bakanlığı’ndan, Maliye Bakanlığı’ndan ya da SGK’dan aradıklarını belirterek kendilerini müfettiş olarak tanıtıyor ve dolandırıcıların yöntemlerini uyguluyor Sahte müfettişler, ilk adımda şirketlerin genel müdürlerini veya yönetim kurulu üyelerine telefon açıyorlar. Karşı tarafı korkutuyor ve tehdit ediyor. Ardından da kitap, dergi gibi dokümanları 4 bin lira, 8 bin lira, 12 bin lira gibi fahiş fiyatlardan satmaya çalışıyorlar.

İhbar edin, kayıt altına girin

Sosyal güvenlik uzmanları ise devletin denetim yapmadan evvel iş yerlerine tebligat gönderdiğine işaret ederek, firma yöneticilerine şu uyarılarda bulundu: “Sizi arayanlardan mutlaka açık adreslerini ve telefonlarını talep edin. Denetçi olduklarını söyleyenlere mutlaka kimliklerini sorun. Hal ve hareketlerinden şüphelendiğiniz şahısları ise polise ihbar edin. Daha da önemlisi bunların ağına düşmemek için işletmenizdeki herkesi kayıt altına aldırın.”

Aynı uzmanlar, kendilerini SGK ya da Vergi Müfettişi olarak takdim ederek iş yerlerini dolandıran art niyetlilere toplamda 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verildiğini de dikkat çekti.