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Aktüel Sahtekarlar bunu da yaptı... Baykar'dan "dolandırıcılık" uyarısı
Aktüel

Sahtekarlar bunu da yaptı... Baykar'dan "dolandırıcılık" uyarısı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar firmasından yapılan açıklamada, "'Yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 10:43:00 -
Sahtekarlar bunu da yaptı... Baykar'dan "dolandırıcılık" uyarısı

Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baykar’dan yapılan açıklamada, "Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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