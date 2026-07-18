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Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu konumundaki Mason Greenwood sarı - lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

#2
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Yeni transfer İngiliz futbolcu Mason Greenwood, takımla ilk antrenmanına çıktı.

#3
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

#4
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla sona erdi.

#5
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Yeni transfer İngiliz futbolcu Mason Greenwood da takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

#6
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

#7
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#8
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#9
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#10
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#11
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#12
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#13
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#14
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#15
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#16
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

#17
Foto - Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi

İşte antrenmandan görüntüler...

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