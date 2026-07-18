Fenerbahçelilerin merakla beklediği fotoğraflar geldi
39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu konumundaki Mason Greenwood sarı - lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.
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39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu konumundaki Mason Greenwood sarı - lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Yeni transfer İngiliz futbolcu Mason Greenwood, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla sona erdi.
Yeni transfer İngiliz futbolcu Mason Greenwood da takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
İşte antrenmandan görüntüler...
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