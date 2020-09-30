Sahtekarın görüntüleri olay olmuştu! İşte PKK'nın 'hoca'sı hakkında istenen ceza

İstanbul’un Esenler ilçesinde ‘hoca’ kisvesi altında ailevi sorunlar yaşayan kadınları dolandırıp cinsel istismarda bulunduğu ortayua çıkan sahtekar Burhan D. hakkında istenen ceza belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Burhan D.'nin Esenler'de oturan müşteki E.B. ile ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı bilgisine yer verildi.

İddianamede sahtekarın sosyal medya hesabına "İlahiyatçı Öğretmen El Ensari" yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı belirtildi.

İddianamede tutuklu Burhan D.’nin "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın 5 bin güne kadar kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da talep edildi.

İddianame Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sahtekarın önümüzdeki günlerde duruşması yapılacak.

PKK’nın ‘hoca’sı çıktı!

‘Hoca’ kisvesine bürünerek kadınları dolandırarak cinsel ismistarda bulunan Burhan D.’nin terör örgütü PKK’nın toplantılarına da katıldığı ortaya çıkmıştı.