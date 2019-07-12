Sahtekar rollerin oyuncusu böyle tahrik etti! Ayaklanma çağrısı yaptı Sahtekar rollerin oyuncusu Levent Ülgen, şer odakları tarafından başlatılan ODTÜ olaylarına destek vererek büyük bir skandala imza attı. Ülgen, yayınladığı videoda, ODTÜ'deki gerçeği kasıtlı bir şekilde görmezden gelerek açıkça kalkışma çağrısında bulundu.

Komedi görüntüsü altına toplumun ahlaki yapısını zedeleyen Akasya Durağı, En Son Babalar Duyar isimli dizilerde sahtekar rollerini oynayan Levent Ülgen, ODTÜ'deki ağaç gerçeğini görmezden gelerek kalkışma çağrısı yaptı. ODTÜ’deki ağaç kesimi ve sonrasında “PKK sempatizanı” olduğu iddia edilen kesimin kışkırtması sonucu patlak veren protestolarla ilgili olarak bir video yayınlayan Levent Ülgen, provakatörlere 'protestolara devam edin' mesajı verdi. Tahrik etti ODTÜ'deki 1500 kişilik yurt ihtiyacını görmezden gelen Ülgen, insanları tahrik ederek şu sözleri söyledi: ODTÜ savunulmalıdır. Alın teri ile sevgiyle büyütülen ormanların talana peşkeş çekilmemesi için savunulmalıdır. ODTÜ ülkenin yüz akı bilim yuvasını yok etmeye karşı çalışanlara savunulmalıdır ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!

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