Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

Dünya İsrail’in Hamas’ın saldırısını bahane ederek Filistinlilere uyguladığı bombalamaları protesto ederken özellikle Batılı devletlerin iki yüzlü politikaları tarihe geçiyor.

Başta ABD olmak üzere Almanya ve Fransa İsrail’e açık desteğini verirken bu ikiyüzlü tavra en iyi örnek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby’nin açıklamaları oldu.

Kirby’nin Ukrayna’da Rusya saldırılarına ve Filistin İsrail saldırılarına dair yaptığı konuşma dikkat çekti. Bu açıklamalarında Kirby’nin, Ukrayna yaşanan sivil ölümlerine dair konuşma yaparken gözleri doldu ve konuşmakta zorlandı.

Ukrayna’da hamile kadınların ve çocukların öldürüldüğünü iddia eden Kirby, İsrail için yaptığı konuşmada ise “Bu bir savaş bu bir çatışma. Kanlı, çirkin ve karmaşık olacak. Masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim” ifadelerini kullandı.

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Yaşanan süreçte başta ABD olmak üzere Batılı devletler, sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle Rusya’ya karşı onlarca yaptırım kararı almışken, aynı devletler İsrail’e tonlarca silah ve lojistik yardımda bulundu.