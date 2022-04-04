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Siyaset Sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan CHP'li eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı
Siyaset

Sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan CHP'li eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonun gözaltına alınan Avcılar eski Belediye Başkanı CHP'li Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 23:45:00 - 2022-04-04 23:52:39
Sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan CHP'li eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İhaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Handan Toprak dahil 11 zanlı tutuklandı

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.
Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

 

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