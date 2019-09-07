Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama

ANKARA (AA) - Emniyet ve jandarma birimlerince yılbaşından bu yana düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan bin 852 kişiden 139'u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin, sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda, yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince, bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, gözaltına alınan bin 852 kişiden 139'u tutuklandı.

Polis operasyonlarında, 109 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Aramalarda 325 bin 658 şişe, 266 bin 903 litre kaçak ya da sahte içki ile 109 bin 400 litre etil/metil alkol ele geçirildi.

- Polis operasyonlarıyla 42 milyon liralık vergi kaybı engellendi

Yaklaşık 300 bin litre sahte içki üretimi yapılabilecek etil alkolün ele geçirilmesiyle devletin yaklaşık 42 milyon vergi kaybına engel olundu.



Emniyet görevlilerinin, yılbaşından bugüne kadar kaçak içki imal edip satanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

Gözaltına alınan şüpheli sayısında yüzde 70, ortaya çıkarılan imalathane sayısında yüzde 13, ele geçirilen etil/metil alkol miktarında da yüzde 16 artış sağlandı.

- Jandarma 10 bin litre kaçak alkol ele geçirdi

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin yılbaşından bugüne kadar alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, umuma açık eğlence mekanları gibi iş yerlerine yönelik ülke genelinde yaptığı denetimlerde de yaklaşık 10 bin litre kaçak etil/metil alkol ele geçirildi.



Operasyonlarda yakalanan kaçak alkolle devletin 4 milyon 500 bin lira vergi kaybı önlendi.

- Geçen yılın verileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince geçen yılın aynı döneminde içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 648 operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlarda bin 128 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 55 şüpheli tutuklanmıştı.



96 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıkarılırken, 602 bin 626 şişe ile 906 bin 851 litre kaçak ya da sahte içki ve 94 bin 473 litre etil/metil alkol ele geçirilmişti.

Ele geçirilen etil alkolle yaklaşık 255 bin litre sahte içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 30 milyon vergi kaybı önlenmişti.



Jandarma ekiplerinin geçen yılın aynı döneminde yaptığı 19 operasyonda da yaklaşık 7 bin litre kaçak etil/metil alkole el konulmuştu.

Operasyonlarla devletin 3 milyon 150 bin lira vergi zararının önüne geçilmişti.