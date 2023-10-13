Sahte temizlik ürünü operasyonu! 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahte temizlik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 1 ton 285 kilogram yumuşatıcı, 3 ton 802 kilogram toz deterjan, 21 kilogram şampuan ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
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