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Aktüel Sahte temizlik ürünü operasyonu! 1 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sahte temizlik ürünü operasyonu! 1 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 00:47:00 -
Sahte temizlik ürünü operasyonu! 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahte temizlik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 1 ton 285 kilogram yumuşatıcı, 3 ton 802 kilogram toz deterjan, 21 kilogram şampuan ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

 
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