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Yerel Sahte sitelerle vurgun! Van merkezli 2 ilde operasyon
Yerel

Sahte sitelerle vurgun! Van merkezli 2 ilde operasyon

Van merkezli 2 ilde siber dolandırıcılık operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda örgütün sahte sitelerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:28:00 -
Sahte sitelerle vurgun! Van merkezli 2 ilde operasyon

Van merkezli 2 ilde siber dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık bir çalışma başlattı’ denildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası alanda bilimsel yayın yapan internet sitelerini tespit etti. Sitenin kaynak kodları alınarak, ‘oltalama’ yöntemiyle sahte web sitelerinin oluşturulduğu ve buradan da akademik unvana sahip yurtdışındaki kişileri hedef aldıkları belirtildi.

Bu kişilerin makalelerinin yayınlanması vaadiyle paralarının çalındığı ve dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mevcut araştırmada, 50 kişinin 1 milyon TL dolandırıldığı keşfedildi.

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