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Sahte rapor hazırlamışlardı! 100 sağlık çalışanı gözaltına alındı

Kastamonu başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte sağlık raporu düzenlediği anlaşılan 100 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:20
Sahte rapor hazırlamışlardı! 100 sağlık çalışanı gözaltına alındı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Ankara, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla, Tekirdağ ve İstanbul illerinde sağlık çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve çeşitli iş kollarından kişilerin bulunduğu 100 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:20
  1. Bartın
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. Muş
  5. Muğla
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Erzincan
  9. Ankara
  10. Kastamonu
  11. Sağlık çalışanları

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