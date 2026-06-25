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Aktüel Sahte polisler bu defa kaçamadı suçüstü yakalandı
Aktüel

Sahte polisler bu defa kaçamadı suçüstü yakalandı

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İstanbul'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüpsultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyası ile dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da 79 yaşındaki S.G'nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 17 Haziran'da mağduru gün boyunca cep telefonuyla arayarak "Hakkınızda şikayet var." yalanıyla güven kazandıkları belirlendi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdurun, 18 Haziran'da banka kasasında bulunan ziynet eşyaları ve dövizlerini aldığı tespit edildi. Daha sonra zanlılardan birinin gece saatlerinde mağdurun evine giderek altın ve dövizleri saydıktan sonra ayrıldığı, bir kuyumcuya giderek aldığı altınları dolara çevirdiği belirlendi.

Bakıcısıyla birlikte yaşayan yaşlı kadını hedef alan şüphelilerin, özellikle bakıcının evde bulunmadığı saatleri tercih ettiği ve mağduru evde yalnız olması gerektiğine inandırdığı da ortaya çıktı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin mağdurun bulunduğu binaya girip elinde ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu poşetle ayrıldığı, daha sonra aynı poşetle kuyumcuya giderek ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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