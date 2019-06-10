Sahte kripto para cüzdanlarına dikkat Kripto para Bitcoin'in değer kazanması, siber suçluların harekete geçirdi.

Bitcoin’in yeniden değer kazanması siber suçluların dikkatinden kaçmadı. Antivirüs yazılım şirketi ESET’in araştırmacıları tarafından popüler kripto para cüzdanı uygulaması Trezor’un taklit edildiği belirlendi. ESET araştırmacısı Lukas Stefanko, kripto para kullanıcılarına “Hassas bilgilerinizi güvenliğinden ve meşruluğundan emin olduğunuz, çevrimiçi formlara girin” uyarılarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.