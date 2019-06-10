Sahte kripto para cüzdanlarına dikkat
Kripto para Bitcoin'in değer kazanması, siber suçluların harekete geçirdi.10 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
Bitcoin’in yeniden değer kazanması siber suçluların dikkatinden kaçmadı. Antivirüs yazılım şirketi ESET’in araştırmacıları tarafından popüler kripto para cüzdanı uygulaması Trezor’un taklit edildiği belirlendi. ESET araştırmacısı Lukas Stefanko, kripto para kullanıcılarına “Hassas bilgilerinizi güvenliğinden ve meşruluğundan emin olduğunuz, çevrimiçi formlara girin” uyarılarında bulundu.
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