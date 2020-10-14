  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:47:05 -
Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bir iş yerinden satın aldığı metil alkolle sahte içki yapıp içtikten sonra 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Anıl Orkun İ. Güngör G. ve Yavuz Ö'nün Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

3 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay