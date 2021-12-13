Sahte içkiden 5 ölüm birden!
Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenen 4 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, iki olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş ve Yalova'da sahte içkiden toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.
2 arkadaş evde ölü bulundu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.
Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olaylarıyla ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.