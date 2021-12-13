  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte içkiden 5 ölüm birden!
Aktüel

Sahte içkiden 5 ölüm birden!

Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenen 4 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, iki olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:48:00 -
Sahte içkiden 5 ölüm birden!

Kahramanmaraş ve Yalova'da sahte içkiden toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

2 arkadaş evde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olaylarıyla ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Altın için olay tahmin
Ekonomi

Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Altın için olay tahmin

Stratejist Christopher Ecclestone, altının ons fiyatının 12 ay içinde 2.000 dolara, beş içinde de 3.000 dolara çıkmasını beklediğini söyledi..
Dolar ve altındaki rekor sonrası İslam Memiş'ten ilk yorum!
Ekonomi

Dolar ve altındaki rekor sonrası İslam Memiş'ten ilk yorum!

Piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayan Altın ve Para Piyasalaır Uzmanı İslam Memiş, merkez bankalarından gelecek faiz kararlarına dikkat ç..
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonucu sorgula!
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonucu sorgula!

2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Lisesi Sınav Sonuçları MEB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. AÖL 1...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay