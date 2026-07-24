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Yerel Sahte evrakla milyonluk vurguna polis engel oldu
Yerel

Sahte evrakla milyonluk vurguna polis engel oldu

Yeniakit Publisher
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Sahte evrakla milyonluk vurguna polis engel oldu

Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bir arsayı sahte noter vekâlet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsa ait tapulu arsayı sahte noter vekâlet belgesi kullanarak 20 milyon TL bedelle satışını gerçekleştirmeye çalışan şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine şahısları takibe alan jandarma ekipleri satış işlemleri sırasında operasyon düzenledi. Operasyonda sahte vekâlet belgesini kullandığı belirlenen şüpheli ile alıcı konumundaki şahıs ve olaya iştirak ettiği değerlendirilen toplam 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Satış işlemleri için düzenlendiği tespit edilen çok sayıda evrak ile 9 adet cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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