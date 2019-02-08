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Sahte dolarlarla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerlerinde yüklü miktarda sahte dolarla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

08 Şubat 2019 Cuma 20:56
Sahte dolarlarla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 dolarlık 100 sahte banknotla yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri, sahte banknotları 650 dolar karşılığında aldığını iddia etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu kişilerde yüklü miktarda sahte para olduğu ihbarı üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada, 100 dolarlık 100 sahte banknot ele geçirilirken, evde bulunan Suriye uyruklu Z.G. ile I.Ş.K. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi.

'Sahte banknotları, konya'da bir kişi 650 dolara verdi'

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan şüphelilerden Z.G., sahte paraları kendisine Konya'dan tanımadığı kişinin 650 dolar karşılığında verdiğini, bu olaydan başka insanlara bahsetmemesi gerektiğini ve Manavgat'ta bu paralarla alışveriş yapabileceğini söylediğini iddia etti. Manavgat'a gelince akrabasına olayı anlattığını belirten Z.G., bu sırada eve polislerin baskın yaptığını anlattı. Diğer şüpheli I.Ş.K. ise kendisinin paralarla ilgisi olmadığını ileri sürdü. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen I.Ş.K. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:56
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Manavgat
  4. Suriyeli kalpazanlar
  5. Dolandırıcılık
  6. sahte dolar operasyonu
  7. tutuklama

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