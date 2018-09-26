Sahte doktor yakayı ele verdi

Tıp fakültesi mezunu olmayan M.O'nun estetik operasyon yaptığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. M.O'nun, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek ve tabip unvanını takınmak gibi çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

25 Eylül 2018 Salı günü Mali Büro ekipleri tarafından sahte doktorun estetik operasyonlarını gerçekleştirdiği adrese düzenlenen operasyonda ve yapılan aramalarda, estetik operasyonlar sırasında kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ile hasta kayıt formu, makbuz, hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

Şüpheli M.O.’nun özellikle internet ve sosyal medya üzerinden kendisini estetik doktoru olarak tanıttığı ve estetik operasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.