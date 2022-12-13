Sahte doktor Mersin'de yakalandı! Sahte doktorun açıklamaları şaşkına çevirdi: Bakan Koca açıklama yaptı

Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'ne muayene olmaya giden M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu. Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde geri döndü. Kadın Doğum servisine girişte M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğünde bulunan giysi alarm sistemi çaldı. Görevliler, M.K.U.'nun yanına gelerek doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.U., polis merkezine götürüldü. M.K.U., buradaki ifadesinde, "Hastaneye gelip boş odadan önlük alıp, muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine giriş yapmak isterken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı" dedi.

M.K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahretin Koca konuya ilişkin "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.