Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı

Özel bir hastanedesahte belgeler ile böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, diğeri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul’da bulunan bir özel hastanede sahte belgeler ile illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan şahısların organ nakli bölümüne kardeş olarak müracaat ettikleri ancak yapılan testlerde uyumsuzluk olduğu ve kimlik bilgilerinin sahte olduğu tespit edildi.Bunun üzerineİstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, Talat T.( 29), Aydın T.(33) ve Hasan I.(36) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Serbest bırakıldılar

Yakalanan şahıslardanTalat T. ve Aydın T. isimli şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 8 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen Hasan I. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.