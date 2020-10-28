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Aktüel Sahte araç muayene sitesi kurup 2 milyon lira vurgun yaptılar
Aktüel

Sahte araç muayene sitesi kurup 2 milyon lira vurgun yaptılar

Köy evinde yönettikleri sahte internet sitesiyle 2 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü üyesi 10 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:13:58 -
Sahte araç muayene sitesi kurup 2 milyon lira vurgun yaptılar

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 6 ilde araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların bu yolla vatandaşları 2 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, araç muayene şirketinin web sitesini taklit ederek vatandaşları dolandıran bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Siber Suçlar polisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, 10 kişiyi gözaltına aldı. Üç farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüpheliler Ankara'ya getirildi.

- Dolandırıcılığı köy evindeki merkezden yönetmişler

İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu.

Zanlıların kurdukları internet sitesini Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği belirlenirken, yapılan aramada 8 dizüstü bilgisayar ile 266 bin 400 lira nakit para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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