Sahte altın vurgununa ASELSAN dur diyecek!

Bir yılda yüzde 50’nin üzerinde prim yapan altın, kalpazanların da gözdesi hâline geldi. Altın fiyatlarının artması nedeniyle dolandırıcılar altının sahtesini ayırt edilemeyecek derecede kaliteli yapması vatandaşları mağdur etti. Vatandaşları umutlandıran bir haber de ASELSAN’dan geldi.

ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında biyometrik altın tanımlama ve takibine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek. Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde kullanılması ve başka olası uygulama alanlarında iş birliği hedefleniyor. Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılıyor. Ağırlıkta, ayarda ve kalitede güven ile standardı sağlamak üzere cumhuriyet altını sadece Darphane tarafından üretiliyor. Darphane, kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine cumhuriyet altını üretimi yapıyor. Cumhuriyet altın sikkeleri ve cumhuriyet ziynet altınları olmak üzere iki tür bulunuyor. Her iki türün de ağırlığa göre beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşidi kullanılıyor.

'Vatandaş anlayamaz'

Altın dolandırıcılığının son dönemde ciddi şekilde arttığını belirten Emtia Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Türkiye çapında tüm esnaf ve kuyumcu odalarının içinde bulunduğu bir iletişim gurubumuz var. Son dönemde burada altın ile ilgili çok fazla dolandırıcılık şikâyeti alıyoruz. Bu kalpazanların hedefinde ağırlıklı olarak çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik-takı grubu yer alıyor. Büyük bir çete hâline gelmişler. Öyle ki, Avrupa’dan büyük maliyetlerle özel cihazlar getiriyorlar. Bu cihazlar, emniyetin son zamanlarda yaptığı bazı operasyonlarda da ortaya çıktı. Altının birebir taklidini yapabiliyorlar. İçini gümüş veya sarı bakır dediğimiz pirinç madeni ile dolduruyorlar. Gramı tutması için bu yöntemi uyguluyorlar. Üretim merdiven altı atölyelerde yapılıyor. Gözle ayırt etmek mümkün değil. Ancak kuyumcunun ürünü kesmesi veya içerisinde asit bulunan solüsyon kullanması gerekiyor" dedi.