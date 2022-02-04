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Aktüel Sahte altın satmaya çalışıyordu! Suçüstü yakalandı
Aktüel

Sahte altın satmaya çalışıyordu! Suçüstü yakalandı

Sakarya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 23:34:00 -
Sahte altın satmaya çalışıyordu! Suçüstü yakalandı

Sakarya-Sapanca'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelecek şüphelinin sahte altın bileklik satacağı bilgisini aldı.

İş yerine gelen ekipler, A.B'nin hasır görünümlü 2 sahte altın bilekliği kuyumcuya satmaya çalıştığını gördü.

Kontrolde A.B'nin satmaya çalıştığı bilekliğin altın suyuna batırılmış gümüş olduğunun anlaşılması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı A.B. Sapanca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Araştırmada, şüphelinin yaklaşık 1 ay önce Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın sattığı belirlendi.

Gözaltındaki A.B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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