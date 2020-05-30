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Aktüel

Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde polis tarafından yapılan operasyonda sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:42:56 -
Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde polis tarafından yapılan operasyonda sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.K. gözaltına alınırken 26 litre el yapımı alkol ele geçirildi.


Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede sahte alkol üretip satıldığı belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.K gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 20 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı votka ve 3 litre etil alkol ile 800 adet makaran ele geçirildi. A.K. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adlı işlem başlatıldı.

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