Sahra tozu gökyüzünü sarıya boyadı! Nefes almak zorlaştı

Sahra Çölü’nden yükselen toz bulutları Senegal semalarını kapladı, başkent Dakar adeta sarı bir örtüye büründü. Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansından (ANACIM) yapılan açıklamada, ülke geneli için toz uyarısı yapıldı. Açıklamada, dün itibarıyla ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan tozlu hava nedeniyle gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Uyarılara aldırmayanlar oldu

Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) "tehlikeli" anlamına gelen 400 seviyesini aşsa da sahil hattında uyarılara aldırmadan spor yapanlar dikkati çekti.

Kent toz bulutları nedeniyle sarı bir örtüyle kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 500 metrenin altına düştü.

Hava kalite endeksi 0-50 arası "sağlıklı" değer olarak kabul ediliyor.

Dakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 166'ya çıktı.

Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi "sağlıklı" kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.

Hava kirliliği 1,1 milyon can aldı

Çöl kumundan 20 kat daha küçük, insan saç telinden 100 kat daha ince olan, mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artırıyor.

Dakar'da 2023'te ortalama PM2,5 seviyesi, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin yaklaşık 5,6 katına çıkarak 85 olarak kayıtlara geçti.

Lancet Planet Health isimli derginin 2021'de yayımladığı bir araştırmada, Afrika'da 2019'da hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar yüzünden 1,1 milyon kişinin öldüğü ortaya konulmuştu.

Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.

İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.

Atmosferdeki toz emisyonlarının yarısından sorumlu olan kumla karışık çöl tozu, güçlü rüzgarlarla Batı Afrika'nın kıyı bölgelerine kadar ulaşıyor.