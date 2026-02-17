  • İSTANBUL
Yaşam
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 53,3’e yükseldi. Kadınlar erkeklerden, evliler ise bekarlardan daha mutlu çıkarken; halkın yüzde 31,3'ü ülkenin en büyük sorunu olarak 'hayat pahalılığını' gösterdi.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

TÜİK tarafından açıklanan son veriler, Türkiye'nin toplumsal ruh halindeki değişimi ve temel endişeleri gün yüzüne çıkardı. Verilerdeki artışa rağmen "hayat pahalılığı" vurgusu dikkat çekiyor.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

TÜİK, 2025 yılına ilişkin 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Buna göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 49,6 iken 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 14,5 iken 2025 yılında 1,5 puan azalarak yüzde 13 olarak gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025 yılında yüzde 51,4 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2024 yılında yüzde 52,3 iken 2025 yılında yüzde 55,1 oldu.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

MUTLULUK ORANI TÜM YAŞ GRUPLARINDA ARTTI Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 55-64 yaş grubunda 2024 yılında yüzde 47,5 iken 2025 yılında 7,1 puan artış ile yüzde 54,6 oldu. Mutluluk oranı tüm yaş gruplarında arttı. Mutluluk oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 18-24 yaş grubunda 2,6 puan artış ile yüzde 54,4, 25-34 yaş grubunda 2,6 artış ile yüzde 53,6, 35-44 yaş grubunda 5 puan artış ile yüzde 52,9, 45-54 yaş grubunda 4,3 puan artış ile yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2024 yılında yüzde 54,1 iken 2025 yılında 0,2 puan artarak yüzde 54,3 oldu. EVLİLER, EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu gözlendi.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 69 olurken bunu sırasıyla, yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti. BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 64,9 olurken bunu sırasıyla, yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 64,9 olurken bunu sırasıyla, yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti. HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 67,2 oldu.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

BİREYLERİN ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7 OLDU Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacıyla hiç memnun olmayanlar için '0', çok memnun olanlar için '10' arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde ve kadınlarda 2024 yılında 5,7 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2025 yılında da aynı kaldı.

Türkiye'nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı?

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 74,1 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken, bunu sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI OLDU Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2025 yılında hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada yer alırken yüzde 16,5 ile yoksulluk ikinci sırada ve yüzde 16,1 ile eğitim üçüncü sırada yer aldı.

