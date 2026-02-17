  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gökyüzünde büyüleyen dans! Yüzlerce sığırcık gökyüzünü kapladı
Yaşam

Gökyüzünde büyüleyen dans! Yüzlerce sığırcık gökyüzünü kapladı

Van’da akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce sığırcık kuşu, tarihi Van Kalesi’nin üzerinde ahenk içinde uçarak izleyenlere görsel şölen sundu...

Van’da akşam saatlerinde gökyüzüne bakanlar unutulmaz bir manzarayla karşılaştı. Urartu Krallığı'nın mirası tarihi Van Kalesi bu kez gökyüzünü siyah bir tül gibi saran sığırcık kuşlarının dansıyla dikkat çekti. Kalenin güney kısmında akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce sığırcık, görsel bir şölen sundu.

 

Dansın ardından yuvalarına çekildiler

Havanın kararmasına dakikalar kala başlayan bu ritmik uçuş, Van Kalesi'nin tarihi atmosferiyle birleşince ortaya güzel görüntüler çıkardı. Havada aniden yön değiştiren, bazen dev bir dalgayı bazen de soyut bir tabloyu andıran kuşların bu "murmuration" (sığırcık dansı) performansı ilgiyle izlendi. Kuşların bu dansı yaklaşık yarım saat sürdükten sonra, ağaçlık alanlara ve kale kayalıklarındaki yuvalarına çekilmesiyle son buldu.

