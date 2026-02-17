  • İSTANBUL
Doğa
16
Yeniakit Publisher
Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu
Giriş Tarihi:

Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir araya gelen kadınlar, bölgenin doğal parçası olmasına rağmen zamanla yok olan sakız ağaçlarını yeniden yetiştirmeye başladı.

#1
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

İzmir merkeze 88 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Eğlenhoca Mahallesi'ndeki kadınlar, 6 yıl önce ticari değeri nedeniyle "altın damlayan ağaç" olarak nitelendirilen ancak mahallelerinde varlığı sona eren sakız ağacını yeniden canlandırma fikrinde birleşti.

#2
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Önce Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettikleri 10 fidanı toprakla buluşturan kadınlar, daha fazla fidan için kurum ve özel kuruluşların kapısını çaldı.

#3
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Bu sırada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor Projesi"ne katılan kadınlar, sakız üretimi konusunda eğitim ve kurslar aldı, bu sayede bilgi ve tecrübelerini artırdı.

#4
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Hem proje kapsamında hem de özel kuruluşların desteğiyle 25 kadına sağlanan 340 fidan, evlerin bahçesine ve tarlalara dikildi.

#5
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Çabalarıyla sakız ağacı sayısını 350'ye çıkararak mahalleye yayan kadınlar, doğal mirası yaşatırken mutfaklarındaki sakız ihtiyacını da karşılıyor. Mahallede yapılan geleneksel sütlü bulgur çorbasında, et yemeklerinde, nişan kurabiyelerinde ve sütlaçta sakız sık sık tercih ediliyor. Böylece lezzetler aracılığıyla kültürel miras da korunmuş oluyor.

#6
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Üretimi artırmayı planlayan mahalleli, ticari gelir de elde etmeyi hedefliyor.Kadınlara öncülük eden 65 yaşındaki Habibe Eğmen, sakız ağaçlarıyla ata topraklarına sahip çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

#7
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Dernek veya kooperatif olarak değil imece usulüyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Eğmen, sakızın kültürel değerleri arasında bulunduğunu ifade etti.

#8
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Eğmen, öncelikli hedeflerinin kendi sakız ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Sakızın içinde mutluluk veren ve midemizi rahatlatan madde var. Biz bunlarla büyümüş insanlarız. Biz sakızı dışarıdan alıyoruz. Küçük miktarına dünya kadar para veriyoruz.

#9
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

25 kadına baktığınızda bizim yaş ortalamamız 55. Amacımız çocuklarımızın da toprağa sahip çıkmaları. Çocuklarımız tabii ekonomik bir değeri olursa sahip çıkacak.

#10
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Toprak çok kıymetli ve bunu ekonomik olarak çocuklarımıza devretmek istiyoruz. Bu ağaçları gelinimize, kızımıza emanet edeceğiz. Biz oğlumuza da emanet etmiyoruz bunu. Çünkü bu iş kadın harekatı oldu."

#11
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Eğmen, sakız ağaçlarının 25 kadının direnci ve isteğinin bir neticesi olduğunu, kendilerinin de fidan yetiştirmeye başladığını ve ağaç sayısını 3 yılda 1000'e ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

#12
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Kadınlardan 65 yaşındaki Yasemin Karabacılı ise sakız ağacını yaşatmak için çabaladıklarını anlattı.

#13
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Sakız ağacının vatanının, bulundukları topraklar olduğunu ifade eden Karabacılı, ağacın zamanla yok olduğunu, sakız ihtiyaçlarını dışarıdan alarak karşıladıklarını kaydetti.

#14
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Karabacılı, ağaca özenle baktıklarını vurgulayarak, "Çocuk gibi bakıyoruz, büyütüyoruz, emek veriyoruz. Bakımlarını imece usulü de yapıyoruz.

#15
Foto - Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu

Gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza bir miras bırakabilmek adına sakızı yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden gelen ve tükenmiş olan sakızımıza tekrar can vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

