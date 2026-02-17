Efes ören yeri otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu. İnceciköz, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli arkeolojik miras alanlarından biri olan Efes Antik Kenti’nde, ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye ve kültürel mirası korumaya yönelik yeni karşılama merkezi ve otopark düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi, yeni karşılama merkezi ve otopark düzenlemesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara yanıt verdi: “Efes Ören Yeri, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli. Mevcut otoparkın altında tespit edilen Bizans Sarayı kalıntıları nedeniyle alan kazıya açılıyor, yeni giriş ve karşılama merkezi sur dışında ve mevcut noktadan yaklaşık 850 metre uzağa planlandı.