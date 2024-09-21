Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti!
İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ve şarkı söylediği sırada fenalaşan ünlü şarkıcı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şarkıcı ve yapımcı Metin Arolat sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan 52 yaşındaki Arolat'ın şarkı söylerken aniden fenalaştığı ve kalp masajına rağmen geri döndürülemediği öğrenildi. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.