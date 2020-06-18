  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sahipsiz 8 gemi satışa çıkarılıyor

İstanbul Liman Başkanlığı, sahipsiz halde bulunan 8 adet geminin mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile satışı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:47:00 -
Sahipsiz 8 gemi satışa çıkarılıyor

İhaleler, İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonunda 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Gemiler arasında 2000’de inşa edilen 42.65 metre boyunda, 196 gross tonilatoluk Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ONUR-1 isimli Petrol/Akaryakıt Tankeri, 120 bin TL Tahmini Satış Bedeli ve 3 bin 600 TL Geçici Teminat miktarı ile satışa sunulacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı