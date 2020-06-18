Sahipsiz 8 gemi satışa çıkarılıyor
İstanbul Liman Başkanlığı, sahipsiz halde bulunan 8 adet geminin mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile satışı çıkardı.
İhaleler, İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonunda 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Gemiler arasında 2000’de inşa edilen 42.65 metre boyunda, 196 gross tonilatoluk Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ONUR-1 isimli Petrol/Akaryakıt Tankeri, 120 bin TL Tahmini Satış Bedeli ve 3 bin 600 TL Geçici Teminat miktarı ile satışa sunulacak.