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Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi

AK Parti Kdz.

26 Şubat 2019 Salı 20:51
Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin kötü hava koşullarına rağmen seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in bugün de Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partilileri ile birlikte Ereğli çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.Tüm işyerlerine tek tek giren Şahin, esnafa iş potansiyelini artırmaya yönelik projelerini anlatarak esnafın iş gücünü artırma noktasında neler yapılabileceği konusunda esnafında görüşlerini aldı. Şahin konuşmasında, “Vatandaşımızın ve esnafımızın şahsıma gösterdiği bu ilgi ve alaka bana daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ben ekonomiyi bilen, hesabı kitabı iyi bilen, bütçenin nasıl, nerede ve ne şekilde kullanılması gerektiğini çok iyi bilen bir kardeşinizim. Kdz. Ereğli Belediyesinin bütçesi doğru kullanıldığı takdirde ve hükümetin de desteğini ilave ettiğimiz anda kentimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Kaldı ki Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye olan yakın ilgi ve alakası bu anlamda büyük bir fırsattır. Kdz. Ereğli olarak bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Biz hesaplaşmaya, hesap sormaya gelmiyoruz. Kavga etmeye gelmiyoruz. Bu kent yıllardır hep kavga ve kaostan kaybetti. Biz yaptıklarımız ve yapacaklarımızla hesap vermeye geliyoruz. Esnafımız rahat ve huzurlu olsun. Asla sizlere baskı yapıp festival parası toplamayacağız. Festival Ereğli’den para götüren bir etkinlik değil, tam tersine Ereğli’ye para getiren bir etkinlik olacak. Çarşı merkezinde ki esnaflarımızın gece geç saatlere kadar faaliyet gösterebilmeleri için tüm sokaklarımız modern bir şekilde ışıklandırılacak çarşımızın üstünü de inşallah kapatacağız.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç’un girişimleri sonucu ilçeye kurulan Ağır Ceza Mahkemesi konusunda da esnaflar Erol Şahin’e teşekkür ederek hiçbir zaman desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:51
  1. doğa

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