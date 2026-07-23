Şahinbey'de yaz sporları okulları coşkusu başladı

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, farklı spor branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alarak hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi önemli kazanımlar elde ediyor.

Gençleri spora yönlendirmeyi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği modern spor tesisleri ve geniş imkanlarıyla geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Yaz spor okullarında futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, karate, tekvando başta olmak üzere birçok branşta eğitim veriliyor. Çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem de spor yaparak değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"SPOR SAĞLIKLI YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİDİR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları her gün en az bir saat spor yapmaya davet etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar 1 milyon 680 bin spor ayakkabısı, 400 bine yakın futbol, basketbol ve voleybol topu, 160 bin forma, çok sayıda eşofman ve krampon dağıttıklarını belirtti.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere 136 bin bisiklet hediye ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, amaçlarının çocukları ve gençleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

MODERN TESİSLERLE SPORUN MERKEZİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede hizmet veren 24 fitness salonunun yanı sıra 86 bin 500 metrekarelik Akkent Spor Köyü, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla her yaştan vatandaşa hizmet sunduğunu ifade etti.

Geleneksel Sporlar Merkezi'nde bugüne kadar 147 bin vatandaşın ata bindiğini, fitness salonlarında ise 7 binden fazla aktif üyenin spor yaptığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaz spor okullarında da yüz binlerce çocuğun eğitim aldığını ifade etti.

"SPOR YAPMAMAK İÇİN BAHANEMİZ YOK"

Vatandaşları spor yapmaya davet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki parklarda yürüyüş yolları ve spor alanlarının herkesin kullanımına açık olduğunu belirterek, "Spor yapmamak için bir bahanemiz yok. Sağlıklı bir yaşam için her yaştan vatandaşımızı spor yapmaya davet ediyorum. Biz de gençlerimizle birlikte spor yapmaya devam ediyoruz." dedi.