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Şahinbey gönülden hizmetin adresi oldu

Şahinbey Belediyesi mahallelerinde açtığı sosyal odaklı donatılarla vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor.

08 Şubat 2019 Cuma 22:54
Şahinbey gönülden hizmetin adresi oldu

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hizmet halkasına bir yenisini daha ekledi. Sarısalkım Mahallesi’nde yaptırılan sosyal tesis ile taziye evi vatandaşların hizmetine sunuldu. Sarısalkım Sosyal Tesisinin açılışı; Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirdi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak trafi ği rahatlatmak adına çalışmalar yapıldığını belirterek, “Eskiden köylere belediyenin hizmetleri gitmezdi. Özel İdare üzerinden hizmet yapılırdı. O da bir yol yaparsa herkes elini öper başına koyardı. Köye sosyal tesis, park yapmak, gençlere eğitim malzemeleri dağıtmak mümkün değildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan yasayı değiştirdi ve köylerin hepsini belediyelere bağladı. Ancak, her yerde bu kadar hizmet yapan belediye de yok. Kendi belediyem olduğu için söylemiyorum. Ama meclis üyelerimden, personellerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi gece-gündüz, şehir-köy demeden bütün halkın ihtiyaçlarını karşılamak için emrinizde ve hizmetinizde. Şehir Merkezi’nde kentsel dönüşüm yaparak 11 bin konut yapıp 8 bin 250 tane evin kamulaştırmasını yapıp yıkımını gerçekleştirdik. Bu kolay bir şey değil. Özdemirbey Caddesi’ni Doğum evi Kavşağından Dutluk’a kadar iki şeritten 6 şeride çıkardık. Eski garajlardaki iş yerlerini yıkarak, onlara yeni bir sanayi sitesi yaptık. İnönü caddesine alternatif yol yapıyoruz. Hoşgör Meydanı’ndan başlayan yol açma çalışmamız eski müftülüğün orada İnönü Caddesine bağlanacak. Büyükşehir belediyemiz bir taraftan, biz bir taraftan trafi ği rahatlatmak için elimizden gelen gayretleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

KUR’AN-I KERİM DAĞITILDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle halkının katılımıyla dualar eşliğinde cami ve sosyal tesisin açılış kurdelesi kesilirken, Şahinbey Belediyesi tarafından mahalle halkına Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:54
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey Belediyesi

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