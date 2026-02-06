Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı 10.000 konutun ilk etabı olan 3.414 konutun temel atma töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şahinbey Belediyesi’nin yaptığını Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropol şehirler neden yapamıyor" dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Aile Yılında çalışmalarını başlattığı dev konut projesinin temel atma törenin de herkesi ev sahibi yapmak istediklerini ifade etti.

455 BİN DEPREM KONUTU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentsel dönüşümün önemli olduğunu belirterek; “Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, biz israf ekonomisini değil, üretim ekonomisini, bereketli bir ekonomi anlayışını savunuyoruz. Gereksiz büyüklükler yerine daha uygun ölçeklerde konut inşa edilmesi bu açıdan önemlidir. Bugün Türkiye genelinde ortalama hane halkı sayısı 3 kişiye düşmüş durumdadır. Geçmişte olduğu gibi geniş aileler artık yaygın değildir. Bu nedenle 2+1 konut konsepti son derece doğru bir yaklaşımdır. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde, asrın afetinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Milyonlarca insanımız bu afetten etkilendi. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugüne kadar 455 bin deprem konutu tamamlandı. Sadece konutlar değil; altyapı, yollar, hastaneler, okullar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleriyle birlikte bölge adeta yeniden inşa edildi. Gaziantep merkezde daha sınırlı olmakla birlikte Nurdağı ve İslahiye’de ilçeler neredeyse baştan kuruldu. Gaziantep’te de önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi. Gaziantep’te bugüne kadar 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi ve bin 353 iş yeri teslim edilmiştir. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle bu süreç devam etmektedir. Deprem sonrası iyileştirme ve kentsel dönüşümde Gaziantep, Türkiye’nin en başarılı illerinin başında gelmektedir" dedi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yapmış olduğu çalışmaları bir çok ildeki Büyükşehir Belediye Başkanlarının yapamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Şahinbey Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 milyon 796 bin 918 metrekare alanda yürüttüğü çalışmalarla 11 bin 105 bağımsız bölümün yıkımını uzlaşma yoluyla gerçekleştirmiştir. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, Türkiye için hayat kurtaran bir zorunluluktur. Bugün Şahinbey Belediyesi 3 bin 414 sosyal konut daha yapmaktadır. Daha önce yapılanlarla birlikte toplam sayı 13 bin 500’e yaklaşmaktadır. İnşallah bu rakamın 20 bine ulaştığını da göreceğiz. Bizim anlayışımız farklı; çok iş yapıp az konuşuyoruz. Bazıları ise az iş yapıp çok konuşuyor. Biz çok iş yapmaya devam edelim ama arada bir de konuşalım. Çünkü hiç konuşulmadığında bu boşluğu popülist siyasetçiler ve algı oluşturanlar dolduruyor. Bu vesileyle huzurlarınızda Mehmet Tahmazoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Marifet iltifata tabidir. Başarılı insanları ve ortaya konulan güzel eserleri toplumun önüne daha fazla taşımamız gerekiyor. Bu anlamda bir ilçe belediyesinden bahsediyoruz; tüneller yapıyor, geniş yollar açıyor, parklar, okullar, kongre merkezleri inşa ediyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

10 bin yeni konut sözü veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "17 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu vizyonu ve çalışmaları yakından takip ederek, yerelde de talimatları doğrultusunda hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşüm, yol ve altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Milletimizin hakkını yine milletimize vermek için gece gündüz demeden, ilk günkü aşkla ve şevkle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Elhamdülillah, ‘yapılamaz’ denilen, muhalefet belediyelerinin hayal dahi edemeyeceği projeleri hayata geçirdik. 7,5 ayda 35 bin kamyon hafriyat çıkararak tünel açtık. Bu kolay bir iş değildir. Üç katlı köprülü kavşak ve yeni yollar inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu ve Türkiye’nin kurtuluşu olarak gördüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını, göreve geldiğimiz günden bu yana aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadan 11 bin 105 bağımsız bölümün kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. 11 bin 105 kişi, yan yana dizilse kilometrelerce yol eder. Hakkaniyetle haklarını ödeyerek süreci tamamladık. Deprem yıkmadan biz yıktık, bir hayat koridoru açtık. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı, depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybedebilirdi. Cumhurbaşkanımızın bu alandaki talimatlarını birebir yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 455 bininci deprem konutunun teslimini gerçekleştirdi. Bu gerçekten imkânsız denilenin başarılmasıdır. Şimdi de 500 bin yeni sosyal konut için start verilmiştir. Biz de yerelde buna güçlü şekilde destek oluyoruz. Geçmişte yaptığımız yaklaşık 10 bin konutu bir kenara bırakıyorum. Bugün buradan söz veriyorum: 10 bin yeni sosyal konut yapacağız. Bunun 3 bin 414’üne başladık ve bu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Eğer sosyal konut için arsa tahsisi gecikmeden yapılırsa, buradan bir söz daha veriyorum: Önümüzdeki yılın sonuna kadar 10 bin sosyal konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.