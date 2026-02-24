Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

  • İSTANBUL
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yerini kapattı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raflar tek tek incelenirken, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen standartları titizlikle denetlendi. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri ise 3 gün süreyle kapatıldı.

“HALKIMIZIN SAĞLIĞI KIRMIZIÇİZGİMİZDİR”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı konusunda asla taviz vermeyeceklerini belirterek denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Hiç kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyiz. Zabıta ekiplerimiz 7/24 sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uyan, dürüst esnafımızın her zaman yanındayız; ancak vatandaşımızın sağlığını riske atanlara karşı da gereken tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca vatandaşlara da çağrıda bulunarak, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi.

