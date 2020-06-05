Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeniyle iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini ve Korona virüsüne karşı alınan tedbirleri yakından takip ederek, vatandaşların sıklıkla kullandığı ve gıda ürünleri satan iş yerlerini denetlemeyi sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde gıda üretimi yapan yerler, depolama alanları, satış noktaları, kuaförler de temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kuaförlerde uygulaması gereken kuralları titiz bir şekilde kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri ayrıca Korona virüsüne karşı iş yerlerinde uygulanması gereken kurallar konusunda da esnafı hem bilinçlendiriyor hem de uyarıyor.

İş yerlerinde kurallara dikkat edilmeli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanılan zorlu süreçte Şahinbey Belediyesi olarak denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Korona virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan işyerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerinde hem fiyat hem de hijyene dikkat ediyorlar. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürünlere, yüksek fiyattan değil, normal fiyattan ulaşmasını sağlamak. Yaşadığımız bu zorlu süreci kurallara riayet ederek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.