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Şahinbey Belediyesi vatandaşlara Şahinbey’i tanıtıyor

Şahinbey Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları her gün iki otobüsle Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmaları ve projeleri gezdirerek hizmetleri tanıtıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 14:49
Şahinbey Belediyesi vatandaşlara Şahinbey’i tanıtıyor

Şahinbey Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları her gün iki otobüsle Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmaları ve projeleri gezdirerek hizmetleri tanıtıyor.


Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi her gün iki otobüs ve 4 gezi rehberi eşliğinde Şahinbey ilçesinde yaşayan vatandaşları gezdirerek, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu projeleri tanıtıyor.



100 bin 309 kişi Şahinbey’i gezdi


Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi, vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak yaptığı ilçe gezisinde 40 ve 60 kişilik gruplar oluşturularak, sabah saat 09.00’dan 16.00’a kadar ziyaretçileri belediyenin tahsis ettiği otobüslerle rehberler eşliğinde gezdirerek Şahinbey’i tanıtıyor. Her gün ortalama 240 kişi Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarını, projelerini ve müzelerini geziyor. Şahinbey ilçesinde yaşayan vatandaşların katıldığı gezilerde 2015 yılından bu yana 100 bin 309 kişi Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarını yakından gördü. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, İslam Bilim Tarih Müzesi, Türkiye’nin en büyük parkı olan 1 milyon 700 bin metrekare alana sahip Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde tren gezisi ve Şehreküstü Konakları gibi projeleri gezerek yerinde gören vatandaşlar bildikleri mekanları daha yakından inceleme fırsatı buluyor.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler


Şehir turuna katılan vatandaşlar bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir uygulama başlattığı için teşekkür ediyoruz. Bu geziyle kendisinin yapmış olduğu hizmetleri ve projeleri daha yakından görme imkanına sahip olduk. Gaziantepli olmamıza rağmen daha önce görmediğimiz şehrimizdeki birçok değerden haberdar olduk" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:49
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