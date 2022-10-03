Şahinbey Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek
Şahinbey Belediyesi mülkiyetine ait nitelikleri ilanla duyurulan taşınmazları ihale yoluyla kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak. Taşınmazların İhalesi 12/10/2022 Çarşamba günü, saat 14.00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlayacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 11/10/2022 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
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