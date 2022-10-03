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Ekonomi Şahinbey Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek
Ekonomi

Şahinbey Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Şahinbey Belediyesi mülkiyetine ait nitelikleri ilanla duyurulan taşınmazları ihale yoluyla kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:59:00 -
Şahinbey Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak. Taşınmazların İhalesi 12/10/2022 Çarşamba günü, saat 14.00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlayacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 11/10/2022 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

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