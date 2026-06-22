Şahinbey Belediyesi 600 güreşçiyi ağırladı

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

GELENEKSEL SPORLARA BÜYÜK DESTEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların korunması ve yaygınlaştırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel sporlarımıza sahip çıkıyoruz. Geleneksel Sporlar merkezimizde bunun en güzel göstergesi. 86.000 m2 alanda tüm geleneksel sporlarımızı icra edecek alanlarımız mevcut. Yağlı Güreş ve Aba Güreş’inin yapıldığı Er Meydan’ındayız Geçtiğimiz yılda Aba Güreşlerine ev sahipliği yapmıştık. Üç hafta önce Okullar arası Aşırmalı Ama Güreşi Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Amacımız geleneksel sporlarımız yaşatmak ve yeni yetişen nesillerimizi de geleneksel sporlarımızla buluşturup tanıştırmak. Şahinbey Belediyesi olarak Güreş Takımı kurduk ve takımımız Yıldızlarda Türkiye Şampiyonu oldu. 15 ve 17 yaş kategorilerinde ise Avrupa ikinciliği kazandılar. Biz bu alanlara yatırım yaptıkça yeni yetişen neslimiz bu sporlara karşı daha fazla alaka gösteriyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyorum” dedi.

“ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÖNEMLİ BİR PAYDAŞ”

TGGF Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Şahinbey Belediyesinin geleneksel güreşlerin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, “ Her şeyden önce Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na şükranlarımı arz ediyorum. Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlarımızın önemli bir paydaşı ve parçası olmuş durumda. Gaziantep’te bir güreş organizasyonu olduğunda rahatlıkla Şahinbey Belediyesi’ni referans göstere biliyoruz” dedi.



SPORCULAR GAZİANTEP’TE BULUŞTU

Gençlik ve Spor İl Müdürü. Numan Nafiz Şahin ise Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce sporcuyu Gaziantep’te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Aşırtmalı Aba Güreşleri şampiyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir tesisin bu anlamda doluyor olması çok kıymetli. Diğer illerden bir çok genç sporcumuz katılım sağladı. Onları misafir etmekten çok mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonda yanımızda olan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımıza ve her zaman güreşçinin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.