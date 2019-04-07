0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Şahinbey Ampute, TSK deplasmanından galibiyetle döndü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk yarısında kendi evinde 7-0 mağlup ettiği TSK deplasmanına konuk oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 16:32
Şahinbey Ampute, TSK deplasmanından galibiyetle döndü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk yarısında kendi evinde 7-0 mağlup ettiği TSK deplasmanına konuk oldu. Mavi beyazlı ekip ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etmesini bildi.


Ligin ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı geçtiğimiz hafta kendi evinde ikinci yarının ilk maçı olan İstanbul Özürlüler Ampute Futbol Takımı’nı 8-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapmıştı. İkinci yarının, ikinci maçında TSK ile oynadığı karşılamada ilk yarıyı 1-1 tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol takımı ikinci yarıda bulduğu 3 golle rakibini 4-1gibi net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.


Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik ederek, “Ligin ikinci yarısına çok iyi başladık, içeride ve dışarıda üst üste aldığımız galibiyetlerle ligin ilk maçından buyana çıkışımızı emin adımlarla sürdürüyoruz. Deplasmanda TSK ile oldukça keyifli bir karşılaşma oynadık ve futbolcularımız şampiyonluk yolunda bir engeli daha 4-1 gibi net bir skorla geçtiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aracında 9.5 kilo esrarla yakalandı
    1. Aracında 9.5 kilo esrarla yakalandı
    2. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    3. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    4. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    5. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    6. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    7. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    8. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    9. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    10. Maçın ardından
    11. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    12. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    13. Samsun'da silahlı yaralama
    14. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    15. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    16. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    17. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    18. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    19. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    20. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    21. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    22. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    23. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    24. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    25. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    26. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    27. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    28. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    29. Dünya Superbike Şampiyonası
    30. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var