0553 313 94 23

Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin 'Her yıl on binlerce gereksiz işlem bilirkişiye gönderiliyor. Bu yüzden de devlet ve millet zarara uğruyor' dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birçok konuda bilirkişiye gerek kalmadan tüketici işlemlerinin kağıt üzerinde çözülebildiğini belirterek, gereksiz bilirkişi masraflarının devlete yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetlerinde ve mahkemelerindeki birçok davada bilirkişinin tayin edilmesi durumunun söz konusu olduğunu söyledi.

Tüketici şikayetlerinin bilirkişiye gerek kalmadan kolaylıkla çözülebileceğine işaret eden Şahin, vatandaşın satın aldığı bir üründe 180 gün içerisinde imalattan kaynaklanan bir sorun çıkması halinde kanunen o ürünün iade ya da değişim hakkının doğduğunu anımsattı.

Buna ilişkin örnek veren Şahin, "Tüketicinin aldığı bir buzdolabı 6 ay dolmadan bozulursa, tüketici ürünün iade ve değişimi için servisten 'imalattan kaynaklı bir sorundan tamiri ücretsiz yapılmıştır' belgesini alarak hakem heyetine başvurursa heyetin, kanunda da olduğu gibi 'tüketicinin iade ve değişim hakkı vardır' kararını vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"Tüketici de mağdur oluyor"

Tüketici haklarının korunması konusunda kanunun açık ve net olduğunu belirten Şahin, hakem heyetlerinin ise buna benzer durumlarda konuyu hızlı bir şekilde bilirkişiye göndermesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
  1. Beyaz eşya
  2. Bilirkişi
  3. Tüketici
  4. Şikayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Team OG’nin şampiyonluğu belgesel oldu
    1. Team OG’nin şampiyonluğu belgesel oldu
    2. UEFA Süper Kupa maçına doğru
    3. Emekli generalin kızı da tuzağa..
    4. Marmara Adası'ndaki orman yangını
    5. Hafta sonu sağanak yağmur geliyor!
    6. İdlib'e yoğun hava saldırıları devam..
    7. BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine..
    8. Üniversiteyi kazanan öğrencilere..
    9. Malatya’ya Endonezyalı gelin
    10. Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de..
    11. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    12. İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez..
    13. Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı
    14. 'Beşiktaş yenilmeyecek takım değil'
    15. 300 metrelik uçurumdan düşen genç..
    16. Trabzonspor'un 127. Avrupa sınavına..
    17. Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan..
    18. Cani baba, kızını ne hale getirdi
    19. Erzincan’da tatilciler serinlemek için..
    20. Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan..
    21. Marka başvurusu 61 bini geçti
    22. Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları..
    23. Bakan Özlü, AK Parti’nin kuruluş..
    24. Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına..
    25. Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a..
    26. Nafakazedeye şimdi de icra zulmü
    27. Adıyaman’da otomobil kurşunlandı
    28. Başkan Sekmen: “Ak Parti demek millet..
    29. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18. yıl mesajı
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan