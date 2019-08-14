Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birçok konuda bilirkişiye gerek kalmadan tüketici işlemlerinin kağıt üzerinde çözülebildiğini belirterek, gereksiz bilirkişi masraflarının devlete yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetlerinde ve mahkemelerindeki birçok davada bilirkişinin tayin edilmesi durumunun söz konusu olduğunu söyledi.

Tüketici şikayetlerinin bilirkişiye gerek kalmadan kolaylıkla çözülebileceğine işaret eden Şahin, vatandaşın satın aldığı bir üründe 180 gün içerisinde imalattan kaynaklanan bir sorun çıkması halinde kanunen o ürünün iade ya da değişim hakkının doğduğunu anımsattı.

Buna ilişkin örnek veren Şahin, "Tüketicinin aldığı bir buzdolabı 6 ay dolmadan bozulursa, tüketici ürünün iade ve değişimi için servisten 'imalattan kaynaklı bir sorundan tamiri ücretsiz yapılmıştır' belgesini alarak hakem heyetine başvurursa heyetin, kanunda da olduğu gibi 'tüketicinin iade ve değişim hakkı vardır' kararını vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"Tüketici de mağdur oluyor"

Tüketici haklarının korunması konusunda kanunun açık ve net olduğunu belirten Şahin, hakem heyetlerinin ise buna benzer durumlarda konuyu hızlı bir şekilde bilirkişiye göndermesinin yanlış olduğunu ifade etti.