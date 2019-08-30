Şahin Ertürk’ten yeni kitap Kütahya’da, şair-yazar Şahin Ertürk’ün 14.

Kütahya’da, şair-yazar Şahin Ertürk’ün 14. kitabını okurlarıyla buluştu.

Ertürk, "Çakmakçı Mehmet" isimli öykü kitabında 26 yaşanmış hikayenin yer aldığını kaydetti.

Şahin Ertürk, "İlk şiir kitabım ’Kayıp Duygular’, ardından ’Nöbetçi Şair’, ’Kontrolsüz Sevgi’, ’Boyalı Düşler’, ’Karaborsa Sevgi’, ’Eeee Sonra’, ’Gıdıkla Beni’, ’Hormonsuz Şiirler’, ’Güvercin Yürekli Adam’, ’Sen Mevsimi’, ’Zikzak Çizmez Şair’, ’Kadavra Aşklar’, ’Bizim Köyün Delisi’ ve ’Çakmakçı Mehmet’ isimli kitabının da yayınlandı" dedi.

Çakmakçı Mehmet’in Kütahya’da tanınan bir kişi olduğunu belirten Ertürk, "Kitabımda, yaşanmış olaylardan yola çıkarak yazdığını 26 öykü var. İsmine de Kütahya’nın tanınan isimlerinden Çakmakçı Mehmet ismini verdim.Çakmakçı Mehmet şair ve usta bir kişiliktir" diye konuştu. (EFE-)

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