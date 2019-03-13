Şahin, “En az 25 meclis üyesi istiyorum”

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Kepez Mahallesi vatandaşlarıyla buluştu.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Belediye Meclis Üyeleri adayları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kepez Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Meclisi Üyesi Adayı Fuat Ulaş’ın sorunları tek tek sıraladığı kahvehane toplantısında Erol Şahin projelerini anlattı ve vatandaşların yürüyen merdivenli üst geçit taleplerinin de yerine getirileceğini belirtti. Belediye başkanının sadece yol yapan, su getiren ve çöp toplayan biri olmadığını vurgulayan Şahin, Belediye Başkanının halkını dinleyen, sorunlara çözüm bulan ve özellikle istihdam yaratan sanayiciye de sahip çıkan bir insan olması gerektiğini belirtti. Şahin konuşmasında,“Ben belediye başkanı bile olmadan bölgemi düşündüğüm için Düzce’ye yatırım yapmayı planlayan bir sanayiciyi ikna edip Ereğli’ye yatırım yapmasını sağladım. Bugün o tesiste 250 kişi çalışıyor. Biz yatırımcının sadece suyunu vermekle kalmayacağız. Yatırım yapan herkesin yolunu, kanalizasyonunu ve hatta hafriyatını bile bedava yapacağız ki Ereğli’ye yatırımcı gelerek istihdam sağlasın. Benim yaşım 52. Enerjim var, donanımım var. Kapı kapı geziyoruz. Diğerleri niye gezemiyor? Ereğli’nin başına talih kuşu kondu. Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye olan bu ilgisini ve sevgisini karşılıksız bırakmayalım ki istediğimizi alabilelim.Ayrıca bizi güçlü kılan çok özel bir durum da var. Bu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkamızda olmasıdır.”

Şahin kahvehane toplantısı sonrası Kepezliler Elele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek yöneticileri Şahin’in yanında olduklarını ve desteklediklerini bildirdiler.