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Siyaset Şahin: Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz
Siyaset

Şahin: Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karavan turizmine yönelik çalışmalarına ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:39:00 -
Şahin: Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz

Şahin, şöyle dedi: “Karavan turizmi için Allaben göletinde bir yer inşa ettik. Yeşil ve sessizliğin yoğun olduğu bu bölgede konuklarımıza güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Doğa, ailelere huzur ve mutluluk veriyor. Aileler, doğanın görünür olduğu alanlarda vakit geçirmeyi diliyorlar. Bu bölgede karavancıların konaklayacakları alanlar var. Hakikaten bu büyük bir eksikliktir. Biz de bu eksikliği görüp devreye girdik. Umuyoruz ki karavan turizmi Gaziantep’i daha da çekici kılacak alternatiflerden, turizm başlıklarından biri olacak.” Güneydoğu Anadolulu yatırımcı Ahmet Fikret Kileci ise Gaziantep’te karavan parkı adedinin giderek artacağını vurguladı. Şehirde tarihi mekanlar bulunduğunu kaydeden Kileci, “Buraları görmek için karavanlarına atlayıp gelecek çok sayıda aile var” diye ekledi.

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