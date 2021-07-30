Şahin Akdemir kimdir? Marmaris’te yangında vefat eden Şahin Akdemir’in paylaşımı

Marmaris’te çıkan yangında her vatandaş yangını söndürmek adına kolluk kuvvetlerine yardım etmeye başladı. Çıkan yangını söndürmek için motosikletiyle su taşıyan Şahin Akdemir, yangında vefat etti. Akdemir’in paylaşımı yürek burktu. İşte merak edilen haberin devamı…

Şahin Akdemir kimdir?

Şahin Akdemir, aslen Köyceğiz’li dir. Akdemir, 25 yaşındaydı. Uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir Marmaris'te turizm sektöründe çalışıyordu ve meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Şahin Akdemir ne paylaştı?

Marmaris’te çıkan yangında, Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak can verdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden paylaştığı gönderide, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" notuyla paylaşım yaptığı görüntülendi.