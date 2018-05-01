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Sahile vurdu görenler gözlerine inanamadı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa kıyıya vurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 12:52
Sahile vurdu görenler gözlerine inanamadı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı, görenler gözlerine inanamadı. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alınıp belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü

YÜK GEMİLERİNDEN DÜŞTÜĞÜ YA DA ATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı.

İŞ MAKİNESİYLE ALINDI

İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:52
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