THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Sahilden kayboldu, tarlada bu halde bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün sahilde ailesinin yanından kaybolan parkinson hastası İsmail Ilgın (70), bugün bir tarlada bitkin halde bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:09
Sahilden kayboldu, tarlada bu halde bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün ailesiyle birlikte Güneyli sahiline giden İsmail Ilgın, bir anda ortadan kayboldu. Yakınları İsmail Ilgını bulamayınca hemen durumu jandarma ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Dünden beri yapılan arama çalışmalarında, ekipler Ilgın'ı Güneyli bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bitkin halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Ilgının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:09
  1. Çanakkale
  2. Parkinson hastası
  3. yaşlı adam kayboldu
  4. tarlada bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda