Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen ekipleri aradılar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan sahile, dünyaca ünlü caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.

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