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Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen ekipleri aradılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan sahile, dünyaca ünlü caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 19:05
Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen ekipleri aradılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:05
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık ilçesi
  3. Caretta Caretta kaplumbağası
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